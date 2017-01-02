2017 01 02 10:00:25

Доба на Полтавщині: 36 крадіжок, 3 шахрайства та хуліганство

За добу, з 1 на 2 січня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 69 повідомлень про злочинні посягання, з них 25 розкрито. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період скоєно 1 умисне нанесення тілесних ушкоджень, 2 грабежі, 36 крадіжок, 3 шахрайства, 1 хуліганство.

На дорогах області сталося 5 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 60 осіб.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.