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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 10:04:10

Доба на Полтавщині: 31 крадіжка, 10 шахрайств та 2 ДТП

поліц

За добу, з 18 на 19 січня, у Полтавській області зареєстровано 77 повідомлень про злочинні посягання, з них – 17 розкрито. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період скоєно 3 грабежі, 31 крадіжка, 10 шахрайств, 1 факт незаконного заволодіння автотранспортом, 6 наркозлочинів.

На дорогах області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких двоє людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 60 осіб.

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