2017 01 10 09:40:56
Доба на Полтавщині: 26 крадіжок, 3 наркозлочини та ДТП
За добу, з 9 на 10 січня, в Полтавській області зареєстровано 52 повідомлення про злочинні посягання.
За вказаний період скоєно 26 крадіжок, 2 шахрайства, 1 незаконне заволодіння автомототранспортом, 3 наркозлочини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
На дорогах області сталася 1 дорожньо-транспортна пригода, 1 людина травмована.
Всього на Полтавщині померло 63 особи.
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.
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