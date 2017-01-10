2017 01 10 09:40:56

Доба на Полтавщині: 26 крадіжок, 3 наркозлочини та ДТП

За добу, з 9 на 10 січня, в Полтавській області зареєстровано 52 повідомлення про злочинні посягання.

За вказаний період скоєно 26 крадіжок, 2 шахрайства, 1 незаконне заволодіння автомототранспортом, 3 наркозлочини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

На дорогах області сталася 1 дорожньо-транспортна пригода, 1 людина травмована.

Всього на Полтавщині померло 63 особи.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.