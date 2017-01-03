Доба на Полтавщині: 2 самогубства, вбивство та 54 крадіжки
За добу, з 02 на 03 січня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 82 повідомлення про злочинні посягання, з них 34 розкрито.
За вказаний період скоєно 1 вбивство, 1 умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 3 грабежі, 54 крадіжки, 2 шахрайства, 1 факт незаконного обігу зброї, 1 наркозлочин.
На дорогах області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 2 людей травмовано.
Всього на Полтавщині померло 70 осіб, скоєно 2 самогубства.
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.
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