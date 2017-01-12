2017 01 12 09:37:28

Доба на Полтавщині: 2 самогубства, 46 крадіжок та ДТП

За добу, з 10 на 11 січня, в Полтавській області зареєстровано 82 повідомлення про злочинні посягання, з них 20 розкрито. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період скоєно 4 грабежі, 46 крадіжок, 7 шахрайств, 1 хуліганство, 2 наркозличини, 2 факти незаконного обігу зброї.

На автошляхах області сталася 1 ДТП, 1 особа травмована.

Всього на Полтавщині померло 37 осіб, скоєно 2 самогубства.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.