2017 01 20 10:42:57

До уваги учасників АТО Кременчука – сьогодні останній день прийому заяв на жеребкування земельних ділянок



Кременчуцька міська рада нагадує, що сьогодні, 20 січня, – останній день прийому заяв на участь у жеребкуванні на земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів в районі кооперативу «Лада – 2», яке відбудеться 25 січня в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради о 10.00 годин.

Заяви на участь у жеребкуванні приймають в управлінні земельних ресурсів виконкому міської ради.

Цього разу серед учасників бойових дій у тому числі учасників АТО відбудеться жеребкування на земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів в районі кооперативу «Лада – 2» на вулиці Володимира Великого.