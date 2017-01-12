2017 01 12 13:43:50

До Нового року полтавці придбали майже 75 тисяч ялинок

Майже 75 тисяч ялинок придбали полтавці до Нового року. Рекордсменом із продажу стало державне підприємство «Кременчуцьке лісове господарство» – реалізувало 18 540 новорічних дерев. Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook.

“Новорічні дерева продавали у спеціально організованих пунктах великих міст, районних центрів та у лісництвах. Усі ялинки для Нового року виростили на спеціально відведених для цього плантаціях. Тож покупці отримали якісний, екологічно чистий товар”, – зазначив Товстий.