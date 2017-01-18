До Дня Соборності у Миргороді відкрили книжкову виставку-роздум

У читальному залі Миргородської міської публічної бібліотеки для дорослих відкрили книжкову виставку-роздум «Від історичної злуки до омріяної злагоди». Про це повідомили у Миргородській міській раді. У читальному залі Миргородської міської публічної бібліотеки для дорослих відкрили книжкову виставку-роздум «Від історичної злуки до омріяної злагоди». Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Виставка присвячена Дню Соборності України, який щорічно відзначається 22 січня. Саме 22 січня 1919 року був проголошений акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди для широкого кола читачів, яким не байдужа історія рідної держави, співробітники бібліотеки підготували цікаву добірку історичної літератури за розділами: вікопомна подія в історії України, січневі роковини Соборності і Незалежності, сила і Перемога в соборності наших душ.

Читач познайомиться з історичними нарисами «Велика війна 1914-1918 р.р. і Україна», з якої дізнається про те, як розвивалися історичні події, які спонукали до об’єднання нашої країни. Книга В’ятровича В. «Історія з грифом секретно» відкриє читачеві матеріали, які довгий час були державною таємницею, книга « 100 днів Центральної Ради» декому допоможе правильно оцінити історичні події з погляду сучасності. На виставці відвідувачі знайдуть літературу, яка розповідає про славетних синів українського народу: М. Грушевського , В. Винниченка та інших.