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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 10:00:20

До Дня Соборності у Миргороді відкрили книжкову виставку-роздум

imgc95910dad7ac85e55e2d4a42155a7583У читальному залі Миргородської міської  публічної бібліотеки для дорослих відкрили книжкову виставку-роздум «Від історичної злуки до омріяної злагоди». Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Виставка присвячена Дню Соборності України, який щорічно відзначається 22 січня. Саме 22 січня 1919 року був проголошений акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди для широкого кола читачів, яким не байдужа історія рідної держави, співробітники бібліотеки підготували цікаву добірку історичної літератури за розділами: вікопомна подія в історії України, січневі роковини Соборності і Незалежності, сила і Перемога в соборності наших душ.

Читач познайомиться з історичними нарисами «Велика війна 1914-1918 р.р. і Україна», з якої  дізнається  про те, як   розвивалися історичні події, які  спонукали до об’єднання нашої країни.  Книга В’ятровича  В.  «Історія  з грифом секретно»  відкриє читачеві    матеріали, які довгий час  були державною таємницею,   книга « 100 днів Центральної Ради» декому допоможе правильно оцінити історичні події з погляду сучасності. На виставці  відвідувачі  знайдуть  літературу, яка розповідає про славетних синів українського народу: М. Грушевського , В. Винниченка та інших. 

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