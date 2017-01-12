2017 01 12 18:14:34

Днями до вихованців Кременчуцької виховної колонії завітали представники церкви «Скінія»

Святковий концерт, морально-етичну бесіду і спектакль організували для вихованців представники церкви «Скінія».

На початку заходу служитель церкви Сергій Мащак процитував слова із Біблії про головні духовно-моральні закони, яких повинна дотримуватися кожна людина. Від кожного із нас залежить, яким світ буде завтра, в якому моральному оточенні ми будемо жити.

Представники церкви дискутували з хлопцями про їх майбутнє життя, про те, щоб вони прагнули змінити в собі, яку долю хотіли б вибрати. Наголосили на тому, що вкрай важливо усвідомлювати свої думки, почуття і вчинки, що розвиток особистості здійснюється завдяки терпінню, милосердю, вдячності, вмінню прощати, завдяки самопізнанню і пізнанню світу.

Гармонійним доповненням до етично-моральної бесіди став музичний виступ і спектакль служителів церкви, присвячений Різдву Христовому. Приємним сюрпризом стали солодкі подарунки, які щиро вручили представники церкви.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії