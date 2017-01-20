2017 01 20 10:30:41

До Дня Соборості у Глобиному провели історичний екскурс

Напередодні Дня Соборності України у залі засідань Глобинської міської ради відбулося урочисте зібрання працівників міської ради. Леймотивом став виступ фахівця з історії, вчителя історії Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченко Сергія Макайди щодо питань історичного минулого нашої країни, пов’язаного з віковічним прагненням українців до державності та історичних передумов виникнення свята Дня Соборності. Про це повідомили у Глобинській міській раді.

День Соборності – це державне свято України, яке відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

У січні 1918 року була створена Українська Народна Республіка (УНР), а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, була утворена Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). У грудні 1918 року лідери двох держав у Фастові підписали передоб’єднувальний договір. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в історію як Акт «Злуки» — акт об’єднання українських земель, був оприлюднений у Києві на Софійській площі.

Сергій Макайда зробив своєрідний екскурс в минуле українського народу, починаючи з розквіту та могутності Київської держави до її занепаду та втрати державності, перебування українських земель в складі сусідніх держав, імперської загарбницької ролі Росії в нищенні державності України.

Основне повідомлення – звісно, що в єднанні всіх українців, усвідомленні ними, що лише спільно, разом, не сподіваючись на чиюсь сторонню допомогу, адже саме це часто і ставало згубним для української державності, – ми зможемо вистояти та збудувати заможну та сильну європейську державу.