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Головне, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 20 14:19:09

До Дня Соборності у Полтаві відкрили виставку “Герої сьогодення — очима дітей” (ФОТО)

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З нагоди Дня Соборності у фойє Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя відкрили виставку дитячих малюнків “Герої сьогодення — очима дітей”.

В експозиції представлені творчі роботи переможців обласного конкурсу “Герої сьогодення – очима дітей”, учнів художніх шкіл, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Після виставки полтавці відвідали святковий концерт «Україні присвячуємо свій полтавський танок», приурочений Дню Соборності.

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