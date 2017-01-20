До Дня Соборності у Полтаві відкрили виставку “Герої сьогодення — очима дітей” (ФОТО)
З нагоди Дня Соборності у фойє Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя відкрили виставку дитячих малюнків “Герої сьогодення — очима дітей”.
В експозиції представлені творчі роботи переможців обласного конкурсу “Герої сьогодення – очима дітей”, учнів художніх шкіл, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).
Після виставки полтавці відвідали святковий концерт «Україні присвячуємо свій полтавський танок», приурочений Дню Соборності.
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