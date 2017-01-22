2017 01 22 17:06:31

Указом Президента України Петра Порошенка, з нагоди Дня соборності, почесними званнями та державними нагородами було відзначено чотирьох жителів Полтавщини.

Про це сказано у повідомленні на сайті офіційного інтернет-представництві Глави держави.

Так, звання Заслуженого майстра народної творчості України присвоєно майстрові художньої обробки деревини Юрію Нечаю.

Вікторія Нечупієнко, начальник лабораторії Миргородського хлібзаводу, отримала звання Заслуженого працівника промисловості.

Звання заслуженого працівника сільського господарства присвоїли завідувачеві відділу Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України Наталії Куценко.

Крім того, орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено керівника пошукової групи гуманітарного проекту Збройних Сил України “Евакуація-200” Леоніда Бондаря.