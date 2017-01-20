2017 01 20 13:00:29

До Дня Соборності глобинці поклали квіти до пам’ятника Захисникам України (ФОТО)

Напередодні Дня Соборності України у Глобиному відбулися урочистості, у яких взяли участь керівництво та працівники Глобинської міської ради, очільники та працівники державних установ і закладів району. Про це повідомили у міській раді.

Урочистості розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Захисникам України в Свято-Михайлівському сквері та пам’ятника Тарасу Шевченко. До присутніх звернулися з короткими промовами Глобинський міський голова Станіслав Джусь та очільники району. Вони зазначили важливість події, з якою пов’язане державне свято – День Соборності України, та побажали присутнім миру, добра, злагоди та надії.