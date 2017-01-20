До Дня Соборності глобинці поклали квіти до пам’ятника Захисникам України (ФОТО)
Напередодні Дня Соборності України у Глобиному відбулися урочистості, у яких взяли участь керівництво та працівники Глобинської міської ради, очільники та працівники державних установ і закладів району. Про це повідомили у міській раді.
Урочистості розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Захисникам України в Свято-Михайлівському сквері та пам’ятника Тарасу Шевченко. До присутніх звернулися з короткими промовами Глобинський міський голова Станіслав Джусь та очільники району. Вони зазначили важливість події, з якою пов’язане державне свято – День Соборності України, та побажали присутнім миру, добра, злагоди та надії.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+