2017 01 04 10:14:54

Дніпропетровець та харків’янин потрапили в ДТП на Полтавщині: є постраждалі (ФОТО)

Автопригода сталася учора близько 17-ї години на 258 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Мар’янівка (Чапаєвка) Великобагачанського району.

Як повідомляють у ГУ НП у Полтавській області, за попередньою інформацією, автомобіль «TOYOTA», під керуванням 42-річного мешканця міста Дніпро допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «МАЗ», під керуванням 38-річного мешканця Харківської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 15-річна пасажирка автомобіля «TOYOTA» отримали різні травми і були госпіталізовані до Хорольської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

На даний час вирішується питання про внесення відомостей даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.