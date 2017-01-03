Дмитро Канівець візьме участь у турнірі серії «Grand Slam»
11-12 лютого у Парижі відбудеться міжнародний турнір з дзюдо серії «Grand Slam». За перемогу боротимуться кращі спортсмени європейських країн. Серед них під українським прапором змагатиметься і дзюдоїст з Полтавщини.
Полтавець Дмитро Канівець, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, поїде до Парижу боротися за медалі. Для нашого спортсмена це буде перший міжнародний старт у 2017-му році, повідомляє «Полтавщина Спорт»
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