2017 01 03 20:42:03

Дмитро Канівець візьме участь у турнірі серії «Grand Slam»

11-12 лютого у Парижі відбудеться міжнародний турнір з дзюдо серії «Grand Slam». За перемогу боротимуться кращі спортсмени європейських країн. Серед них під українським прапором змагатиметься і дзюдоїст з Полтавщини.

Полтавець Дмитро Канівець, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, поїде до Парижу боротися за медалі. Для нашого спортсмена це буде перший міжнародний старт у 2017-му році, повідомляє «Полтавщина Спорт»