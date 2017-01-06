2017 01 06 09:46:16

Для вихованців Кременчуцької виховної колонії влащтували духовно-просвітницький захід «Територія добра»

5 січня, напередодні світлого свята – Різдва, для вихованців Кременчуцької виховної колонії братство Церкви Євангельських Християн баптистів «Відродження» з м. Золотоноша вкотре влаштували цікавий захід «Територія добра» та подарували хлопцям новорічний заряд приємних емоцій та вражень.

У цю пору року, особливо важливо, принести радість і позитивні емоції вихованцям, нагадати їм затишну домівку. Гості активно обговорили із підлітками поняття моральності, доброти, вірності, терпеливості, стриманості і лагідності. Вихованці мали змогу отримати духовну та психологічну підтримку. Спільні молитви та відверті розмови мали позитивний вплив на юнаків.

Приємною несподіванкою передсвяткового дня стало пригощання вихованців смачною та духмяною піцею. Чоловіки з реабілітаційного центру принесли в серця вихованців необхідну надію і світло. А обійми і посмішки підлітків, слова вдячності від вихованців за спільним обіднім столом стали найкращим подарунком для гостей.

Цікаві та веселі ігри провели з хлопцями. Але найголовнішою частиною цього дня стало те, що гості після ігор в спокійній обстановці могли розповісти хлопцям про сенс Різдва. У породженому Ісусі Бог дав нам не просто радість, але і спасіння, яке без Ісуса просто неможливо.