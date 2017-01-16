Для вихованців Кременчуцької виховної колонії провели спортивне змагання із шахів
За сприянням Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», з вихованцями установи провів змагання з шахів тренер шахово-шашкового клубу «Каіса» Юрій Ямпольський, який вже неодноразово відвідував колонію і змагався з юнаками з шахів.
Юрій Петрович розповів юнакам цікаві факти з історію шахів та яскраві моменти із спортивних турнірів. Також про відомих гросмейстерів про їх поразки та перемоги і довів вихованцям, що в житті можливо досягти значних вершин якщо не «здаватися» розвивати в собі працелюбність та силу волі і не зважаючи на перепони, іти до своєї мети.
Під час заходу панував дух змагання і вихованці з неабиякою завзятістю грали в шахи з відомим тренером Кременчука. Даний захід допоміг хлопцям інтелектуально розвинутися і сформувати комунікативні якості. А головне виробити навички тактики і стратегії які їм знадобляться у всіх сферах майбутнього життя.
Прес-служба Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України
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