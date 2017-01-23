2017 01 23 11:28:21

Для подачі анкет на службу в поліції Полтавщини залишилося 4 доби

За інформацією начальника управління кадрового забезпечення поліції Полтавської області Сергія Гаврика, станом на 9-ту ранку 23-го січня зареєстровано 714 анкет від громадян.

Нагадаємо, зареєструватися для участі у конкурсі на посади поліцейських у Полтавській області можна до 26-го січня включно.

Відповідно до затвердженого переліку, на Полтавщині триває набір на 364 вакантні посади слідчих, оперуповноважених, інспекторів ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) та груп реагування патрульної поліції (ГРПП) та поліцейських.

Із 714-ти поданих анкет:

101 – на посади слідчих (вакантні – 30 посад);

148 – на посади оперуповноважених кримінальної поліції (вакантні – 30 посад);

57 – на посади інспектора ІТТ (вакантні – 28 посад);

181 – на посади інспектора ГРПП (вакантні – 80 посад);

227 – на посади поліцейського (вакантні – 180 посад).

Після заповнення анкети, для зручності та економії часу, слід зареєструватися за телефонами: (0532) 51-74-70, (0532) 51-75-05. Потенційному кандидатові буде призначено час для попередньої бесіди. При собі необхідно мати пакет документів, зазначених у переліку, а також дві години вільного часу для дотримання всіх формальностей.

Документи приймаються за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83 (адміністративний корпус № 2 ГУНП в Полтавській області (спортивний комплекс).

ГУ НП у Полтавській області