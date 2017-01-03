2017 01 03 11:27:29

Для міського пологового будинку Кременчука придбали сучасний апарат УЗД (ФОТО)

Стаціонарний апарат УЗД MINDRAY ДС 70 запрацював у міському пологовому будинку. Його бпридбали наприкінці минулого року за кошти міського бюджету у сумі 1 млн 395 тис. гривень.

Сьогодні міський голова Віталій Малецький особисто подивився на роботу цього сучасного обладнання під час проведення діагностики вагітній жінці, яка знаходиться на обліку по вагітності та проходить медичне обстеження в цьому закладі охорони здоров’я.

Головний лікар пологового будинку Ярослав Прокопчук підкреслив, що УЗД MINDRAY ДС 70 дає можливість фахівцям на ранніх стадіях виявити патологію вагітності і прийняти правильне рішення про її подальше ведення, повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

УЗД MINDRAY ДС 70 забезпечує якісну та високу продуктивність під час діагностики, має ряд автоматичних функцій, що допомагають значно зменшити час обстеження і підвищити ефективність роботи медичного персоналу. Унікальні технології самого апарату також дозволяють вагітній під час діагностики бачити, як розвивається її дитина.