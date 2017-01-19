«Для ГТУЮ Полтавщини 2016 рік був надзвичайно динамічним та успішним»,- Ірина Пашко
Управління юстиції відзвітувало про роботу в минулому році.
Про позитивні досягнення відомства розповіла на прес-конференції начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.
«Для Головного територіального управління юстиції 2016 рік був надзвичайно динамічним та успішним. Я особисто та моя команда намагалися щодня змінювати юстицію як у відношенні до людей, зменшенні бюрократії, так і формуванні нової філософії її функціонування. За цей час ми реалізували багато пілотних проектів», – сказала Ірина Пашко.
Серед нововведень, які запровадив Мін’юст:
– отримання свідоцтва про народження безпосередньо у пологових будинках;
– видача мешканцям тимчасово окупованих територій легальних українських документів за спрощеною процедурою;
– утворення комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації;
– прийняття антирейдерського закону;
– онлайн-сервіси на сайті Мін’юсту;
– реформа з децентралізації;
– діяльність СЕТАМ — системи електронних торгів арештованим майном;
– реформа виконавчої служби;
– реформа пенітенціарної системи;
За словами Ірини Пашко змінилася і структура органів юстиції Полтавської області.
Створили 23 бюро правової допомоги, 32 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, 31 відділ державної виконавчої служби, 37 державних нотаріальних контор, 1 державний нотаріальний архів.
На кінець 2016 року штатна чисельність працівників юстиції Полтавщини становила 662 одиниці (у 2015 902) . Однак, каже Ірина Пашко ніхто з працівників не постраждав.
« Ми надали можливість всім працевлаштуватися, адже всі є фаховими юристами. Наприклад замість ліквідованих управлінь створили 23 бюро правової допомоги. Минулоріч провели 12 конкурсів з відбору кандидатур на вакантні посади та працевлаштували 150 осіб», – сказала Ірина Пашко.
На території Полтавської області замість 28 територіальних органів, які здійснювали державну реєстрацію майна та бізнесу, функціонують 92 суб’єкти, серед яких:
24 районні державні адміністрації
6 міських рад міст обласного значення
54 сільських, селищних, міських рад
8 акредитованих суб’єктів.
Крім того, повноваження з державної реєстрації здійснюють 161 приватний та 37 державних нотаріусів.
Відзвітувала очільниця Управління й про роботу органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), електронного сервісу з поставлення апостиля на офіційних документах, реформуванню виконавчої служби та реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.
На останок Ірина Пашко зазначила, що в 2017 році Мін’юст запроваджувати нові реформи.
«Наші амбітні реформи ще не завершилися: вони були, є і далі тривають. Не менш амбітними вони будуть у 2017 році, і щоб реалізувати всі завдання, у нас є фахова, потужна команда. До неї я запрошую всіх юристів, які хочуть у нас працевлаштуватися, для того, щоб покращити життя наших людей», – сказала Ірина Пашко.
Також пріоритетним напрямком діяльності Головного територіального управління юстиції у Полтавській області є підвищення рівня правової освіти населення.
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