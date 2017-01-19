2017 01 19 10:47:28

«Для ГТУЮ Полтавщини 2016 рік був надзвичайно динамічним та успішним»,- Ірина Пашко

Управління юстиції відзвітувало про роботу в минулому році.

Про позитивні досягнення відомства розповіла на прес-конференції начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.

«Для Головного територіального управління юстиції 2016 рік був надзвичайно динамічним та успішним. Я особисто та моя команда намагалися щодня змінювати юстицію як у відношенні до людей, зменшенні бюрократії, так і формуванні нової філософії її функціонування. За цей час ми реалізували багато пілотних проектів», – сказала Ірина Пашко.

Серед нововведень, які запровадив Мін’юст:

– отримання свідоцтва про народження безпосередньо у пологових будинках;

– видача мешканцям тимчасово окупованих територій легальних українських документів за спрощеною процедурою;

– утворення комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації;

– прийняття антирейдерського закону;

– онлайн-сервіси на сайті Мін’юсту;

– реформа з децентралізації;

– діяльність СЕТАМ — системи електронних торгів арештованим майном;

– реформа виконавчої служби;

– реформа пенітенціарної системи;

За словами Ірини Пашко змінилася і структура органів юстиції Полтавської області.

Створили 23 бюро правової допомоги, 32 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, 31 відділ державної виконавчої служби, 37 державних нотаріальних контор, 1 державний нотаріальний архів.

На кінець 2016 року штатна чисельність працівників юстиції Полтавщини становила 662 одиниці (у 2015 902) . Однак, каже Ірина Пашко ніхто з працівників не постраждав.

« Ми надали можливість всім працевлаштуватися, адже всі є фаховими юристами. Наприклад замість ліквідованих управлінь створили 23 бюро правової допомоги. Минулоріч провели 12 конкурсів з відбору кандидатур на вакантні посади та працевлаштували 150 осіб», – сказала Ірина Пашко.

На території Полтавської області замість 28 територіальних органів, які здійснювали державну реєстрацію майна та бізнесу, функціонують 92 суб’єкти, серед яких:

24 районні державні адміністрації

6 міських рад міст обласного значення

54 сільських, селищних, міських рад

8 акредитованих суб’єктів.

Крім того, повноваження з державної реєстрації здійснюють 161 приватний та 37 державних нотаріусів.

Відзвітувала очільниця Управління й про роботу органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), електронного сервісу з поставлення апостиля на офіційних документах, реформуванню виконавчої служби та реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

На останок Ірина Пашко зазначила, що в 2017 році Мін’юст запроваджувати нові реформи.

«Наші амбітні реформи ще не завершилися: вони були, є і далі тривають. Не менш амбітними вони будуть у 2017 році, і щоб реалізувати всі завдання, у нас є фахова, потужна команда. До неї я запрошую всіх юристів, які хочуть у нас працевлаштуватися, для того, щоб покращити життя наших людей», – сказала Ірина Пашко.

Також пріоритетним напрямком діяльності Головного територіального управління юстиції у Полтавській області є підвищення рівня правової освіти населення.