2017 01 12 09:43:51

Для ФОП створили мобільний калькулятор для розрахунку податків

Програміст із міста Суми Дмитро Синько створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП з урахуванням останніх змін. Про це повідомляє hromadske.ua з посиланням на AIN.

Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки тільки за умови відсутності співробітників.

Для цього потрібно вибрати свою систему оподаткування, ввести інформацію про доходи і витрати, після чого калькулятор розрахує суму податків, яку необхідно сплатити до розрахункового періоду.

Калькулятор доступний лише для пристроїв на платформі iOS. Робити Android-версію автор поки не планує.

Додаток безкоштовний, але містить рекламу, за рахунок чого розробник може його монетизувати.