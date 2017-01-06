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Відео, Головне, Захисник України, Суспільство, Україна



2017 01 06 13:07:03

Діти з різних куточків України вітають наших захисників з Різдвом Христовим (відео)

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Військове телебачення України на сторінці у Facebook оприлюднило відео в якому діти з різних міст України вітають військових з Різдвом Христовим!

 

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