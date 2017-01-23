У Полтаві влаштували “Зимові розваги” для дітей із соціально незахищених сімей (ФОТО)
У міському Будинку культури Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організував для дітей із соціально незахищених сімей розважально-ігрову програму «Зимові розваги». Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Фахівці Центру говорять, що подібні заходи за доброю традицією відвідують родинами. Тож і це свято вийшло насправді сімейним і веселим. Його активними учасниками стали понад 300 діток.
Разом із казковими героями діти брали участь в інтерактивних іграх, різноманітних конкурсах, що проводили творчі працівники міського Будинку культури. Незабутнім враженням для дітей та дорослих, присутніх на заході, стали виступи хореографічного колективу «Гарний настрій» та творчого центру Наталії Май. Кожна дитина після свята отримала подарунок.
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