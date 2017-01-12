2017 01 12 15:37:55

Детективи НАБУ відкрили чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом

Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом (ст.368-2, ч.3 Кримінального кодексу України). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у його е-декларації.

Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, що відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.