У Держкіно заборонили фільми за участю Яна Цапника, який зіграв бойовика ДНР

Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапника, внесеного до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Ян Цапник, відомий за фільмами “Елки”, “Горько!”, в 2014 році виконав роль бойовика так званої ДНР у російській пропагандистській картині “Військовий кореспондент” про події на Донбасі.

Таким чином, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі назви фільмів та телесеріалів:

1) х/ф Привіт, дурники! (Привет, дуралеи!), (реж. Рязанов Е.) 1996р.,

2) х/ф Тихі вири (Тихие омуты), (реж. Рязанов Е.) 2000р.,

3) х/ф Ні кроку назад (Ни шагу назад), (реж. Воробйов В., Звездаков Є.) 2007р.,

4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонін В.) 2008р.,

5) х/ф Роман вихідного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009р.,

6) х/ф Почуй моє серце (Услышь мое серце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,

7) х/ф Зимове танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Помилки кохання (Ошибки любви), (реж. Снєжная М.) 2012р.,

9) х/ф 30 побачень (30 свиданий), (реж. Капітан Т.) 2015р.,

10) т/с Дві долі (Две судьбы), (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002р.,

11) т/с Під зливою куль (Под ливнем пуль), (реж. Воробйов В.) 2006р.,

12) т/с Формула стихії (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.)2006р.,

13) т/с Зачароване кохання (Колдовская любовь» (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,

14) т/с Вагома причина для вбивства (Веское основание для убийства) (реж. Горобець М.) 2009р.,

15) т/с Ідеальний шлюб (Идеальный брак), (реж. Анашкін Е.) 2012р.,

16) т/с Братство десанту (Братство десанта), (реж. Назікан А., Татарський В.) 2012р.,

17) т/с Королева бандитів (Королева бандитов), (реж. Дев’ятилов В.) 2013р.,

18) т/с Вічна відпустка (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016р.

