2017 01 18 15:14:06

Державні аудитори під час ревізії у Гадяцькому аграрному училищі виявили порушення на 121, 5 тис грн

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії Державного навчального закладу “Гадяцьке вище професійне аграрне училище” виявили порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 121,5 тис. грн.

Зокрема, встановлено випадки неперерахування училищем до обласного бюджету належних платежів, нарахування та виплати грошової компенсації на харчування учнів з порушенням вимог чинного законодавства, недоотримання власних надходжень до спеціального фонду навчального закладу.

За порушення у веденні бухгалтерського обліку 5 посадових осіб училища притягнуто до адміністративної відповідальності, до установи застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати ревізії поінформовано Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області та Миргородську місцеву прокуратуру.