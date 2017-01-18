Державні аудитори під час ревізії у Гадяцькому аграрному училищі виявили порушення на 121, 5 тис грн
Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії Державного навчального закладу “Гадяцьке вище професійне аграрне училище” виявили порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 121,5 тис. грн.
Зокрема, встановлено випадки неперерахування училищем до обласного бюджету належних платежів, нарахування та виплати грошової компенсації на харчування учнів з порушенням вимог чинного законодавства, недоотримання власних надходжень до спеціального фонду навчального закладу.
За порушення у веденні бухгалтерського обліку 5 посадових осіб училища притягнуто до адміністративної відповідальності, до установи застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.
Про результати ревізії поінформовано Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області та Миргородську місцеву прокуратуру.
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