2017 01 18 16:30:52

День українського добровольця відзначатимуть 14 березня

Верховна Рада України прийняла постанову «Про встановлення Дня українського добровольця». За ухвалення постанови проголосував у вівторок 231 депутат, повідомляє Укрінформ

Постановою передбачено встановити День українського добровольця та відзначати його щорічно 14 березня.

“14 березня 2014 року понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону”, – пише Укрінформ.