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Головне, Суспільство, Україна



2017 01 18 16:30:52

День українського добровольця відзначатимуть 14 березня

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Верховна Рада України прийняла постанову «Про встановлення Дня українського добровольця». За ухвалення постанови проголосував у вівторок 231 депутат, повідомляє Укрінформ.

Постановою передбачено встановити День українського добровольця та відзначати його щорічно 14 березня.
“14 березня 2014 року понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону”, – пише Укрінформ.
Свято створено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

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