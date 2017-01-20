2017 01 20 13:58:33

День Соборності України відзначили вихованці Кременчуцької виховної колонії

20 січня вихованці Кременчуцької виховної колонії відзначили річницю Дня Соборності України. Визначного Дня в історії рідної Держави, який об’єднав суспільство навколо ідеї нероздільності України в січневі дні 1919 року.

Заходи в колонії відбулись з метою ознайомлення учнів з історією Дня соборності, виховання у підростаючого покоління національної свідомості та гордості за героїчне минуле і сьогодення українського народу, прищеплення поваги до історичного минулого і сучасності нашої Батьківщини.

Історико-літерат урна композиція до Дня соборності України пройшла під гаслом «Національна єдність – запорука державності України».

Хлопці продекламували вірш В. Сосюри «Любіть Україну» та переглянули відеофільм «Мальовничі куточки України». Пейзажі та фотографії рідного краю, землі з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми.

Присутні згадали історію проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнськ ої Народної Республіки. Дня, який унормував омріяні попередніми поколіннями ідеали української соборності під час перегляду документального фільму «Становлення української державності».

Мелодійно лунали пісні, що запали у душу кожному «Україна – це ти», «Я України син», «Україно, Україно…», «Молитва за Україну» та вірші Тараса Шевченка і Лесі Українки.

Активність і зацікавленість показали підлітки у ході проведення вікторини «Цікаві факти про Україну». Найкмітливіші учасники були відзначені символічними призами.

Разом із вчителями вихованці оформили виставку художньої літератури «22 січня – День Соборності України».