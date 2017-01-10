2017 01 10 12:58:41

Декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році

З 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2016 році.

Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі отримання:

– доходу від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);

– доходу, отриманого в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав;

– доходу від надання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм);

– доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомогомайна;

– отримання іноземних доходів;

– доходу у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів;

– інших доходів, з яких протягом 2016 року податок не утримувався.

Для подання річної декларації про майновий стан і доходи громадянам, які зареєстровані у м.Полтаві, до 1 травня 2017 року необхідно звернутися до Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у м. Полтаві за адресою вул. Європейська, 155.

Крім того, завдяки активному розвитку електронних сервісів громадяни мають змогу подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у режимі реального часу (on-line).

Для подання податкових декларацій в режимі on-line, платнику податків необхідно отримати електронний цифровий підпис у залі №1 кабінет №1 Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у м. Полтаві за адресою вул. Європейська, 155. Послуга видачі посилених сертифікатів відкритих ключів надається безкоштовно.

ДПІ у м. Полтаві нагадує, що з 1 січня 2017 року діє нова форма декларації про майновий стан і доходи. Зокрема, у новій формі:

 Зменшено кількість додатків з чотирьох до двох;

 Змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з ПДФО.

За результатами звітного податкового року платник податку – фізична особа подає декларацію та визначає податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Нагадуємо, що податковим законодавством установлені такі строки для подання декларації:

 громадянам та особам, які проводить незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

 підприємцям – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві