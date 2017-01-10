Декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році
З 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2016 році.
Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі отримання:
– доходу від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);
– доходу, отриманого в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав;
– доходу від надання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм);
– доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомогомайна;
– отримання іноземних доходів;
– доходу у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів;
– інших доходів, з яких протягом 2016 року податок не утримувався.
Для подання річної декларації про майновий стан і доходи громадянам, які зареєстровані у м.Полтаві, до 1 травня 2017 року необхідно звернутися до Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у м. Полтаві за адресою вул. Європейська, 155.
Крім того, завдяки активному розвитку електронних сервісів громадяни мають змогу подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у режимі реального часу (on-line).
Для подання податкових декларацій в режимі on-line, платнику податків необхідно отримати електронний цифровий підпис у залі №1 кабінет №1 Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у м. Полтаві за адресою вул. Європейська, 155. Послуга видачі посилених сертифікатів відкритих ключів надається безкоштовно.
ДПІ у м. Полтаві нагадує, що з 1 січня 2017 року діє нова форма декларації про майновий стан і доходи. Зокрема, у новій формі:
Зменшено кількість додатків з чотирьох до двох;
Змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з ПДФО.
За результатами звітного податкового року платник податку – фізична особа подає декларацію та визначає податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.
Нагадуємо, що податковим законодавством установлені такі строки для подання декларації:
громадянам та особам, які проводить незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;
підприємцям – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).
Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві
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