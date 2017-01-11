ДАБІ перевірила 110 ліцензіатів на Полтавщині

Протягом 2016 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області проведено 110 перевірок за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. Повідомляє прес-служба ДАБІ України.
За результатами проведених перевірок 43 суб’єктам господарювання надано пропозиції щодо призупинення дії ліцензії, 6 ліцензіатам – щодо відновлення дії ліцензії, 8 суб’єктам господарювання надано термін на усунення порушень, 8 підприємств усунули порушення протягом встановленого терміну. 53 суб’єкта господарювання спроможні виконувати роботи з провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, згідно з додатком до ліцензії.
Загалом за 11 місяців 2016 року Держархбудінспекцією було проведено 21987 перевірок об’єктів будівництва. З них 20 835 позапланових та 1152 планові перевірки. На підставі виявлених порушень містобудівного законодавства накладено штрафів на суму 273,3 млн грн.
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