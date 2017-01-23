ДАБІ оштрафувала проектувальника та генпідрядника на 176,2 тис. грн
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області проведено позапланову перевірку будівництва багатоповерхового будинку у с. Щербані Полтавського району.
За результатами перевірки об’єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Петровського, 41-А, корпус 3 в с. Щербані» проектну організацію ТОВ «Три-Пілля Проект» оштрафовано на 144 тис. грн. за передачу замовнику будівництва проектної документації, розробленої з порушенням вимог законодавства, вихідних даних для проектування, будівельних норм, державних стандартів і правил. Крім того, генпідрядника ТОВ «Вертикаль» оштрафовано на загальну суму 32,2 тис. грн. за неналежне ведення виконавчої документації.
За результатами перевірки видано приписи про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності, всі штрафи сплачені у повному обсязі.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+