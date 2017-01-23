2017 01 23 12:51:41

ДАБІ оштрафувала проектувальника та генпідрядника на 176,2 тис. грн

Департаментом Державної архітектурно-буд івельної інспекції у Полтавській області проведено позапланову перевірку будівництва багатоповерховог о будинку у с. Щербані Полтавського району.

За результатами перевірки об’єкту «Будівництво багатоквартирног о житлового будинку по вул. Петровського, 41-А, корпус 3 в с. Щербані» проектну організацію ТОВ «Три-Пілля Проект» оштрафовано на 144 тис. грн. за передачу замовнику будівництва проектної документації, розробленої з порушенням вимог законодавства, вихідних даних для проектування, будівельних норм, державних стандартів і правил. Крім того, генпідрядника ТОВ «Вертикаль» оштрафовано на загальну суму 32,2 тис. грн. за неналежне ведення виконавчої документації.

За результатами перевірки видано приписи про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності, всі штрафи сплачені у повному обсязі.

Прес-служба ДАБІ України