2017 01 12 14:29:06

Чи підпадає під дію Списку № 2 робоче місце старшого оператора з добування нафти й газу до та яким чином можна підтвердити йому право на пільгове пенсійне забезпечення

На підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці. На робочому місці оператора з добування нафти й газу підтверджено право працюючих на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 2. На зміні працюють двоє працівників, які виконують однакові функції, один з них –старший оператор з добування нафти й газу. Чи підпадає під дію Списку № 2 робоче місце старшого оператора до та яким чином можна підтвердити йому право на пільгове пенсійне забезпечення?

Відповідь на питання надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Тетяна Островська.

Підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, передовсім, наявність виробництва, професії, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, та підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці за результатами атестації робочих місць.

Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

Згідно підрозділу 2 «Добування нафти, газу та газового конденсату» розділу ХІІ «Буріння, видобування та перероблення нафти, газу та газового конденсату, перероблення вугілля та сланцю» Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461, правом на відповідну пенсію користуються оператори з добування нафти і газу, зайняті повний робочий день в умовах, передбачених Списком, що має підтверджуватися результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстанда рту України від 28.07.2010 р. № 327, похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії (додаток В). Зокрема, цим додатком передбачено похідне слово «старший».

Якщо при утворенні назви професії за допомогою похідних слів, передбачених Класифікатором професій, зберігається галузева та функціональна належність, кваліфікаційні вимоги, код новоутвореної професії, то право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідних працівників визначається на тих самих умовах, що і працівників базової професії.

Отже, названа позиція Списку поширюється і на старших операторів з добування нафти й газу. При цьому зайнятість працівників в шкідливих умовах має підтверджуватися результатами атестації саме на робочому місці старшого оператора з добування нафти і газу і цю професію необхідно включити до переліку робочих місць, виробництв, професій і посад працівників, яким підтверджено право на пенсію за віком на пільгових, що зазначається в наказі по підприємству про результати відповідної атестації.