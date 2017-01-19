2017 01 19 12:42:48

Чи можна дітям дивитись фільми у форматі 3D?

З появою 3D-технологій розвиток кіноіндустрії отримав новий поштовх. Ті, хто хоча б раз подивився фільм у 3D, відзначають, наскільки це вражаюче видовище (особливо для дітей).

Але чи можна дивитися 3D без шкоди для здоров’я, а особливо дітям, у яких організм не до кінця сформований?

З якого віку можна дивитися 3D?

У цьому питанні фахівці одностайні — дивитися 3D дітям категорично не можна. До 5 років взагалі не думайте про те, щоб повести дитину на фільм в 3D. А після 5 — якщо дитина дуже-дуже хоче, то можна зробити подарунок, але це має бути не частіше, ніж раз на півроку. Фахівці мікрохірургії ока заявляють, що 3D фільми для дітей можуть бути небезпечні, зокрема, привести до патології розвитку органів зору, а також до порушення психіки.

Як йдеться на сайті видавництва Старого Лева, французькі фахівці переконані, що категорично не можна дозволяти дивитися 3D-фільми дітям віком до 6 років, а до 13-ти – їх кількість повинна бути дуже обмеженою.

Група дослідників, серед яких офтальмологи, неврологи, фізики й спеціалісти із когнітивного розвитку людей, дійшли висновку, що такі фільми, як і стереоскопічні відеоігри, негативно впливають на зір дитини та формування образів. Коли одне око сприймає зображення інакше, ніж інше, деформується зір людини, а також сприйняття та осмислення об’єктів. Вміння інтерпретувати образи розвивається до підліткового віку, тому бажано уникати контакту із стереоскопічними зображеннями до 13-14 років.

Саме з цією ініціативою Французьке агентство з охорони здоров’я звернулося до органів влади з вимого на законодавчому рівні заборонити дітям до 6 років перегляд фільмів у форматі 3D.

На що потрібно звернути увагу, якщо ви все-таки привели дитину в 3D:

1. Уважно вибирайте 3D окуляри для дітей. Найкраще, якщо це будуть спеціальні окуляри маленького розміру.

2. Слідкуйте за станом вашої дитини під час сеансу. Якщо ви побачите, що вона періодично знімає окуляри, тре очі або почуєте скарги на погане самопочуття, краще негайно покинути кінозал.

3. Якщо дитина добре перенесла сеанс, не поспішайте вести її повторно. 3D фільми для дітей — серйозне навантаження, в першу чергу, на зір. Тому рідкісні походи можуть стати дійсно святом, в той час як надмірне захоплення здатне завдати шкоди здоров’ю.

Крім дітей, 3D-фільми не рекомендується дивитися:

1. Людям, у яких є серйозні порушення зору. Наприклад, коли одне око бачить набагато гірше за інше або є косоокість… Навіть якщо такі люди не відчують жодних проблем під час перегляду, велика ймовірність того, що вони просто-напросто не побачать стереозображення.

2. Людьми з неврівноваженою психікою. Фахівці заявляють, що такі зображення дають сильне навантаження на кору головного мозку, що може посилювати стан хворих цієї категорії.

3. Людям із захворюваннями хребта (остеоартроз, остеохондроз).