2017 01 12 14:26:32

Чи має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці соціальний робітник

Згідно з п.1 ст.8 Закону України «Про відпустки» окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційни м та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.

Право працівників на зазначену відпустку визначається відповідно до Списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1977р.№129 0 (із змінами).

При цьому Порядком застосування цього Списку, затвердженим наказом Мінпраці України від 30.01.1998 р. № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.1998року за № 58/2498від, визначено: в розрахунок часу, що дає право працівнику на таку додаткову відпустку, зараховуються дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Тобто підставою длія встановлення працівникові права на таку відпустку є насамперед наявність профіесії чи посади в названому Списку, а також зайнятість в умовах, передбачених Списком, не менш як половину встановленої тривалості робочого дня.

Оскільки посада «соціальний робітник» не передбачена названим Списком, відповідні працівники правом на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці не користуються.

Водночас, відповідно до п.2 статті 8 Закону України «Про відпустки» працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначенних колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день установлюється колективним договором чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 ЗУ«Про відпустки »).

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним (трудовим ) договором працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.