Чоловіків, які обікрали магазин на ринку , взято під варту
Октябрським районним судом Полтави задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 2 громадянам, які 17 січня цього року пограбували магазин на ринку «Алмазний». Клопотання заявлене у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно з проникненням у приміщення за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України, яке здійснюють слідчі слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП України в області за процесуального керівництва Полтавської місцевої прокуратури, повідомив прокурор Ігор Зінченко.
За його інформацією, пошкодивши замок на дверях, зазначені особи проникли до магазину, звідки викрали чоловічий та жіночий одяг: піджаки, плащі, дублянки, завдавши власниці понад 240 тисяч гривень збитків.
Обоє чоловіків уродженці Донецька, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один із них звільнився з місць позбавлення волі лише рік тому.
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