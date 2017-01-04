2017 01 04 13:11:05

Чоловік з гранатою розгулював селом на Полтавщині

Сьогодні о 9:45 до Миргородського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із домогосподарств у селі Хомутець ходить чоловік з предметом у руці, схожим на гранату.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у будинку, де проживає 28-річний чоловік та 37-річна жінка, предмет, схожий на гранату.

Підозрілий пристрій вилучений в якості речового доказу і буде направлений на дослідження, повідомляють у ГУ Нп у Полтавській області.

«Відомості про дану подію внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами), – розповідає начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река. – Працівники поліції з’ясовують всі обставини події та проводять необхідні слідчі дії».