Чергову сесію Полтавської облради скликають на 31 січня
Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про скликання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 31 січня 2017 року о 10.00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45).
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