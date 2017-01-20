MENU
Анонс, Головне, Полтавщина, Суспільство, ТОП-новина



2017 01 20 09:37:24

Чергову сесію Полтавської облради скликають на 31 січня

oblasna_rada

Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про скликання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 31 січня 2017 року о 10.00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45).

На розгляд запропоновано 23 питання.

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,395 seconds.