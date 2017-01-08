2017 01 08 08:22:08

“Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727 сполученням Київ – Харків – Київ, повідомляє прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.

Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься 13, 15, 20, 22, 27 та 29 січня 2017 року.

Швидкісний поїзд курсуватиме за наступним графіком руху: відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 10:15 та прибуття до Харкова о 14:54.

Поїзд слідує із зупинками на станціях: Дарниця, Миргород, Полтава–Київська.

У зворотному напрямку з Харкова поїзд відправиться о 15:50 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 20:34 із зупинками на станціях: Полтава–Київська, Миргород, Дарниця.