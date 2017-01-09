2017 01 09 11:33:02
У зв’язку з погіршенням метеоумов поїзда в Україні курсують із запізненням. Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
Зокрема, із запізненням прямував потяг №270 Одеса-Харків і №59 Харків – Одеса. Дані поїзди слідують у тому числі через Кременчук і Полтаву.
Також у зв’язку зі складними погодними умовами з запізненням на 30 хвилин курсує поїзд № 147 Одеса – Київ, який має зупинки в Гребінці, Черкасах, Золотоноші, Новомиргороді, Капітанівці і ін.
Крім того, поїзд № 764 Одеса – Дарниця також курсує із запізненням на півгодини.
Пасажири також відзначають, що в вагонах дуже холодно.
Мітки: запізнення•Полтавщина•потяги
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