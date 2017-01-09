2017 01 09 11:33:02

У зв’язку з погіршенням метеоумов поїзда в Україні курсують із запізненням. Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

Зокрема, із запізненням прямував потяг №270 Одеса-Харків і №59 Харків – Одеса. Дані поїзди слідують у тому числі через Кременчук і Полтаву.

Також у зв’язку зі складними погодними умовами з запізненням на 30 хвилин курсує поїзд № 147 Одеса – Київ, який має зупинки в Гребінці, Черкасах, Золотоноші, Новомиргороді, Капітанівці і ін.

Крім того, поїзд № 764 Одеса – Дарниця також курсує із запізненням на півгодини.

Пасажири також відзначають, що в вагонах дуже холодно.