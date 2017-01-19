Через коротке замикання на Полтавщині згорів гараж з автомобілем
У селі Кошманівка Машівського району виникла пожежа у гаражі, де стояв автомобіль. Про подію повідомив власник, розповіли у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу вогонь повністю охопив автомобіль та поширився по гаражу. Силами вогнеборців о 15:10 пожежу було локалізовано, а о 16:00 ліквідовано. До гасіння залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Вогнем знищено автомобіль Сhery Eastar, гараж розміром 48 кв.м. Травмованих та загиблих немає.
Орієнтовною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі автомобіля.
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