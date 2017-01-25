2017 01 25 09:19:18

Через коротке замикання горів будинок на Полтавщині: постраждала 62-річна жінка (ФОТО)

24 січня у приватному житловому будинку по вулиці Миру с. Ваці Полтавського району виникла пожежа. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області.

Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що на місці пожежі було травмовано 62-річну жінку, яку для надання медичної допомоги було направлено до Полтавської центральної районної лікарні.

На момент прибуття рятувальників, вогнем був охоплений майже увесь житловий будинок. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали у апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці локалізували пожежу о 12:49, ліквідували – о 13:46 на площі 35 кв. м.

Завдяки злагодженим діям рятувальників було не допущено розповсюдження полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю.

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.