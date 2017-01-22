Бюджет Білоцерківської ОТГ після об’єднання зріс у кілька разів

Із 4 до 38 мільйонів гривень зріс бюджет Білоцерківської ОТГ після об’єднання.

– Це доволі суттєво, бо якщо порівняти, то сукупний бюджет чотирьох сільських рад до об’єднання був в межах 4 мільйонів, а завершили ми 2016 бюджетний рік в межах 30 мільйонів. Звичайно, з них 4,9 мільйони гривень, – ті які надала держава, як субвенцію для розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади, понад 7 мільйонів – освітня та медична субвенція, – каже Іван Лещенко, голова Білоцерківської об’єднаної територіальної громади.Повідомляють в Полтавському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Розповів Іван Лещенко і про зроблене в минулому році.

– Минулого року ми більше десяти установ нашої громади, почали приводити до порядку: перекривати покрівлі, замінювати вікна, утеплювати фасади, – говорить голова. – Розпочали в одній із колишніх сільських рад будівництво дитячого садка, бо це надзвичайно актуально для населення, яке там мешкає. Крім того я хочу сказати, що кошти ми намагалися розподіляти в першу чергу на ті території, які приєдналися до Білоцерківки, а не на адміністративний центр. У Білоцерківці ми лише перекрили покрівлю амбулаторії та замінили вікна. Решта коштів була вкладена в ті сільські ради, які приєдналися. Звісно, це вплинуло на свідомість людей, які побачили, що децентралізація сприяла розвитку всіх територій, а не лише центру. Тому я закликаю керівників інших ОТГ зосереджувати свою увагу на тих територіях, які не є центром ОТГ.

Серед планів на цей рік – приведення до ладу соціальних закладів, землевпорядкуван ня.

– Хотілося б створити геоінформаційну систему території, яка б допомогла зібрати всю необхідну інформацію по земельних ділянках та територіях, які обслуговуються фізичними та юридичними особами, аби здійснювати необхідний контроль та отримувати відповідні податки для нашої громади, – підкреслив Лещенко.

Нині в громаді триває проектна робота зі створення центру громадської безпеки. Нагадаємо, відповідний меморандум між ДСНС та Білоцерківською ОТГ був підписаний влітку. Іван Лещенко зазначає, що центр включатиме в себе пожежну частину, відділок муніципальної поліції, швидку допомогу.