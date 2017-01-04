Бойовики за добу 39 разів обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО
На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.
З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.
На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.
Загалом за минулу добу відбулося 39 обстрілів. Двоє наших військовослужбовців зазнали поранень.
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