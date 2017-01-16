Бойовики на Донбасі здійснили 60 обстрілів, одного нашого бійця поранено
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Луганському – зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку.
На Донецькому – зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів – Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке. Загалом відбулося 60 обстрілів. Одного нашого військового поранено.
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