Бойовики ДНР застосовують гаубиці у напрямку Світлодарська
Місія ОБСЄ зафіксувала батарею самохідних гаубиць, яка стріляє у напрямку Світлодарська. Про це під час брифінгу заявив замісник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. Про це повідомляє Укрінформ.
«За допомогою безпілотників над Новогригорівкою, що наразі контролюється “ДНР”, ми зафіксували батарею самохідних гаубиць, з яких стріляють у напрямку Світлодарська. У цьому випадку 31 артилерійський снаряд було випущено», – зазначив Хуг.
За його словами, досить часто патрулі не мають змоги приїхати на місце події, тому моніторинг і контроль ситуації здійснюють за допомогою камер та безпілотників.
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