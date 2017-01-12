2017 01 12 12:16:04

Бойовики ДНР застосовують гаубиці у напрямку Світлодарська

Укрінформ Місія ОБСЄ зафіксувала батарею самохідних гаубиць, яка стріляє у напрямку Світлодарська. Про це під час брифінгу заявив замісник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. Про це повідомляє

«За допомогою безпілотників над Новогригорівкою, що наразі контролюється “ДНР”, ми зафіксували батарею самохідних гаубиць, з яких стріляють у напрямку Світлодарська. У цьому випадку 31 артилерійський снаряд було випущено», – зазначив Хуг.

За його словами, досить часто патрулі не мають змоги приїхати на місце події, тому моніторинг і контроль ситуації здійснюють за допомогою камер та безпілотників.