2017 01 18 12:55:25

БО «Світло надії» шукає партнерів для реалізації спільних ініціатив

Благодійна організація «Світло надії» спільно з БО “Мережа” оголошує конкурс на визначення партнерів для реалізації спільних ініціатив направлених на бюджетну адвокацію та забезпечення стійкості послуг у сфері ВІЛ.

До подачі заявок запрошуються НУО, які реалізують проекти в рамках Єдиної консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015-2017 рр. в Україні, за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією з Рівненської області, Львівської області, Дніпропетровсько ї області, Запорізької області, Чернігівської області, Вінницької області, Одеської області, Херсонської області, Миколаївської області, Київської області.

У процесі реалізації цього проекту буде здійснено комплекс заходів (навчальних, адвокаційних), які дозволять:

посилити адвокаційний потенціал НУО, що реалізують проекти ГФ;

посилити роль НУО у процесі прийняття рішень місцевими органами влади;

забезпечити сталість послуг для уразливих до ВІЛ груп за рахунок ресурсів місцевої влади.

В рамках конкурсу передбачається визначити 20 НУО партнерів з 10 областей України. Які будуть залучені до реалізації проекту і впродовж 2017 року, пройдуть навчання за темами бюджетна адвокація та забезпечення сталості послуг у сфері ВІЛ, розроблять плани впровадження ініціатив та реалізують їх за підтримки менторів проекту.

БО «Світло надії» виступить як консалтинговий центр для партнерських організацій і забезпечить технічну підтримку партнерам проекту у процесі реалізації регіональних ініціатив.

Організації які зацікавлені у співпраці з проектом і мають бажання взяти участь у його реалізації, мають подати заявку встановленої форми. Заявки приймаються до 27 січня 2017 року за електронною адресою: iradomnenko@ligh tofhope.com.ua

В темі листа обов’язково вказати область, назву організації та напрям 21.2.

У разі виникнення запитань звертайтесь будь ласка до керівника проекту Романа Дрозда, тел. 0505278755 або romdrozd@gmail.c om.

Остаточне визначення партнерів, які будуть залучені до реалізації проекту відбудеться не пізніше 31 січня 2017 року. До процесу визначення будуть залучені експерти БО «Світло надії» та співробітники БО «Мережа». Результати конкурсу будуть повідомлені учасникам електронною поштою не пізніше 3 лютого.

Заявка для участі в конкурсі на визначення партнерів у реалізації ініціатив направлених на бюджетну адвокацію та забезпечення стійкості послуг у сфері ВІЛ.