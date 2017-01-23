2017 01 23 11:45:38

Близько 7 млн грн надійшло до місцевих бюджетів Полтавщини за надані землевпорядниками адмінпослуги

Протягом 2016 року землевпорядники Полтавської області поповнили місцеві обласні бюджети на суму 6,906 млн грн за надані громадянам та юридичним особам адміністративні послуги.

Найбільші надходження коштів у розмірі 6 735,248 тис. грн отримані за надання адмінпослуг, пов’язаних із веденням Державного земельного кадастру. Ще 171,552 тис. грн надійшло за здійснення державної експертизи землевпорядної документації.

Загалом минулого року Головне управління та територіальні органи Держгеокадастру у Полтавській області надали 265 924 адмінпослуги, з яких 170 041 (64% від загальної кількості) послуг громадяни отримали на безоплатній основі.

Серед безоплатних адміністративних послуг найбільшою популярністю користується послуга з державної реєстрації земельної ділянки і видачі витягу на її підтвердження (40 723). Витяги технічної документації про нормативну грошову оцінку землі отримали 23 671 заявник. В якості надання адміністративних послуг Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області прийнято 21 151 рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподар ського призначення державної власності.

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.