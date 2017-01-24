2017 01 24 16:49:53

Близько 11,5 тис. га землі отримають у власність полтавські учасники АТО

З моменту запровадження Урядом ініціативи про забезпечення землею до територіальних органів Держгеокадастру у Полтавській області та органів місцевого самоврядування учасники АТО подали 13 404 заяви на отримання земельних ділянок.

Військові отримали 7 562 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 474 гектара. Завершили процедуру оформлення землі у власність 1 040 військовослужбовців.

Безпосередньо до територіальних органів Держгеокадастру Полтавщини подали заяви 8 315 захисників України. З них 5 792 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею 9 704 гектара.

Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 5080 військовим передадуть землі площею 9 616 га (88% від виданих дозволів). Ще 712 земельних ділянок площею 88 га призначені для ведення садівництва.

За отриманням наділів із земель комунальної власності до органів місцевого самоврядування звернулись 5 089 учасників АТО. Частина заявників – 1770 військових – вже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1 770 га.

Із комунальних земель учасникам АТО відведуть 999 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (57 % від виданих дозволів), 552 – для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 219 – для ведення садівництва (12%).

Довідково:

Землевпорядники Полтавщини зарезервували для потреб учасників АТО, які виявлять бажання отримати ділянки на території регіону, більше 7 тис. га земель.

З метою налагодження координаційної роботи з питання виділення земельних ділянок учасникам АТО в області, територіальними органами Держгеокадастру у районах та містах обласного значення визначені відповідальні спеціалісти по наданню консультативної допомогти учасникам АТО щодо реалізації права на відповідні земельні ділянки та здійснення координаційної роботи.

Військові можуть ознайомитись із переліком відповідальних спеціалістів у розрізі районів, а також з матеріалами про вільні ділянки на сайті Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області у рубриці «Інформація для учасників АТО та членів їх сімей».

За матеріалами Полтавської ОДА