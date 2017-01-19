2017 01 19 10:52:23

Близько 1 кг наркотиків знайшли у будинку лубенця

Під час обшуку помешкання 32-річного жителя одного із сіл Лубенського району, поліцейські виявили та вилучили рослини у висушеному стані та ємність з речовини рослинного походження, схожу на наркотичний засіб – канабіс. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Слідчі дії проводили місцеві правоохоронці та працівники управління протидії наркозлочинності в Полтавській області.

Загальна вага вилученого – близько кілограма.

За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Речові докази направлені на експертне дослідження.