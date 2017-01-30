2017 01 30 20:44:27

БК «Кремінь» програв южненському «Хіміку»

Днями у Кременчуці відбувся матч чергового туру Суперліги чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків.

БК «Кремінь» приймав южненський «Хімік».

Про це повідомляє «Полтавщина Спорт».

Команда з Полтавшини вела в рахунку по ходу матчу, але у підсумку програла.

БК «Кремінь» — «Хімік» 68:96 (18-11, 22-22, 22-35, 6-28)